Avrupa Borsaları Faiz İndirim Beklentileriyle Karışık Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile ABD'li önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Avro bölgesindeki yatırımcıların odağı da küresel piyasalardaki gelişmelere çevrildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı para politikası kararı sonrası, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını söylemişti. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken, temkinlilik mesajları vermişti.

Powell'ın mesajların etkisiyle dün para piyasalarındaki fiyatlamalarda sert değişimler oldu. Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95'ten yüzde 70 seviyesine geriledi.

Avrupa piyasalarında saat 12.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 573,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 9.723 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 24.048 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.146 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 43.436 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 artışla 16.085 puan seviyesinde bulunuyor.

Avrupa' da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ECB, dün, 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini belirtti.

Makro ekonomik verilere göre ise İngiltere'de konut fiyat endeksi eylül ayında beklentilerin üzerinde artarak aylık yüzde 0,3 yıllık ise yüzde 2,4 oldu.