Avrupa Borsaları Faiz Artışları Sonrası Düştü

İngiltere, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının faiz artışlarının ardından Avrupa borsaları düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 454,7 puana geriledi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. İsviçre Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası da politika faizlerini artırdı.