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Avrupa Borsaları Faiz Artırım Kararı Sonrası Düştü

Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırım kararının ardından düşüşle tamamlandı. BoE'nin politika faizini artırmasıyla birlikte borsalarda değer kayıpları yaşandı.

Avrupa borsaları günü, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırım kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

İngiltere Merkez Bankasından yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini bildirildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 değer kaybederek 457,62 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşerek 15.893,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 7.260,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 gerileyerek 28.702,74 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalarak 7.529,16 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.04 itibarıyla yüzde 0,09'luk yükselişle 1,095 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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