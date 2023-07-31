Avrupa Borsaları Enflasyon Verileriyle Yükseldi

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi enflasyon verilerinin etkisiyle Almanya hariç günü yükselişle tamamladı. Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 seviyesine geriledi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla 471,62 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.699,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07'lik artışla 7.699,41 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,49'luk yükselişle 29.644,71 puandan kapandı. Öte yandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 azalışla1 16.446,83 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.10 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 1,102 seviyelerinde seyrediyor.