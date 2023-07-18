Avrupa Borsaları Enflasyon ve Perakende Satış Verileriyle Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon hızının beklentinin üzerinde azalması ve perakende satış verilerinin etkisiyle günü yükselişle kapattı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla 460,76 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.453,9 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38'lik artışla 7.319,18 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 artışla 16.125,49 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34'lük yükselişle 28.706,76 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle 1,122 seviyelerinde seyrediyor.