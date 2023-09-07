Avrupa Borsaları Endişelerle Karışık Seyirle Tamamlandı

Avrupa borsaları, enflasyon ve Çin ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerle karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi değer kaybederken, diğer ülkelerdeki endekslerde ise farklı hareketler görüldü.