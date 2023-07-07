Avrupa Borsaları Endişelerle Düşüşte

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin etkisiyle günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 değer kaybederek 457,65 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 15.603,40 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 7.111,88 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 gerileyerek 27.778,82 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarak 7.256,94 puana yükseldi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,72'lik artışla 1,096 seviyesinde bulunuyor.