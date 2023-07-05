Avrupa Borsaları Endişelerle Düşüşte

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,79 değer kaybederek 457,66 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 düşerek 15.937,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 7.310,81 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 28.220,18 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 azalarak 7.442,10 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,11 düşüşle 1,087 seviyesinde bulunuyor.