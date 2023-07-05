Üye Girişi
Haberler
Avrupa Borsaları Endişelerle Düşüşte

Avrupa Borsaları Endişelerle Düşüşte

Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,79 değer kaybederek 457,66 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 düşerek 15.937,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 7.310,81 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 28.220,18 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 azalarak 7.442,10 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,11 düşüşle 1,087 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları, günü Avro Bölgesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,79 değer kaybederek 457,66 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 düşerek 15.937,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 7.310,81 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 28.220,18 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 azalarak 7.442,10 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,087 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Almanya İtalya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title