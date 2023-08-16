Avrupa Borsaları Endişelerle Düştü

Avrupa borsaları, küresel enflasyon ve büyümeye ilişkin endişelerle Almanya hariç düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 455,29 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 geriledi. Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azaldı. Almanya'da ise DAX 30 endeksi yüzde 0,14 arttı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,083 gerileyerek 1,09 seviyesinde bulunuyor.