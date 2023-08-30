Avrupa Borsaları Ekonomik Verilerin Etkisiyle Karışık Seyirle Tamamlandı

Avrupa borsaları, İspanya ve Almanya'dan gelen ekonomik verilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. İspanya'da enflasyon artarken, Almanya'da ithalat fiyatları düşüş kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi azalışla kapandı.

Avrupa borsaları, İspanya ve Almanya'dan gelen ekonomik verilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

İspanya'da ağustosta enflasyon beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2,6 artarken, Almanya'da temmuzda ithalat fiyatları yüzde 13,2 azalarak 1987'nin ocak ayından bu yana kadar en sert düşüşünü kaydetti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalışla 459,13 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.364,40 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 15,891.93 puandan kapandı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09'luk yükselişle 28.916,70 puandan, Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,12 artışla 7.473,67 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,42 yükselişle 1,092 seviyelerinde seyrediyor.