Avrupa Borsaları ECB Kararı Sonrası Yükseldi

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararının ardından günü yükselişle kapattı.

Avrupa Merkez Bankası, bugün 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırarak, refinansman faizini yüzde 4,25'e, mevduat faizini yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50'ye yükselttiğini duyurdu.

ECB'nin mevduat faizi bu artışla Ekim 2000'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,35 artışla 471,74 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,21 artarak 7.692,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,05'lik artışla 7.465,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,70 artışla 16.416,03 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,13'lük yükselişle 29.597,81 puandan kapandı.