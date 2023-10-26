Avrupa Borsaları ECB Kararı Sonrası Düştü

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının ardından günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Otomotiv ve seyahat şirketlerinin hisseleri değer kaybederken, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise yükseliş kaydetti. ECB faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirtti. ABD ekonomisi ise beklentilerin üzerinde büyüdü ve işsizlik maaşı başvuruları düşük seviyelerde seyretti. Avro/dolar paritesi ise yükseldi.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının ardından günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 2,1 ve seyahat şirketlerin hisseleri yüzde 1,3 değer kaybederken, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün faiz oranlarının sabit tutulması yönünde karar aldı.

ECB'nin açıklamasında, bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

Faiz kararı sonrasında Atina'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek, enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerini aşmasına karşın yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Açıklanan veriler, ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam ettiğini gösterirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceği endişesini tetikliyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 değer kaybederek 433,20 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08 düşerek 14.731,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 6.888,96 puana geriledi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 27.507,90 puana ulaştı.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalarak 7.354,57 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.05 itibarıyla yüzde 0,35 artarak 1,053'a yükseldi.