Avrupa Borsaları ECB Kararı Öncesi Yükseldi
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararı öncesi günü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 artışla 467,92 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.691,80 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 artışla 16.211,59 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20'lik yükselişle 28.966,41 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,16'lık azalışla 7.415,45 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,105 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararı öncesi günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 artışla 467,92 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.691,80 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 artışla 16.211,59 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20'lik yükselişle 28.966,41 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,16'lık azalışla 7.415,45 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,105 seviyelerinde seyrediyor.