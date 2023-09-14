Avrupa Borsaları ECB Faiz Artırımı Kararıyla Yükseldi

Avrupa borsaları günü Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırım kararının etkisiyle yükselişle tamamladı.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükselttiği kaydedildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini, enflasyonun gerilediğini, bu süreci desteklemeye devam etmek istediklerini belirtti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,52 artışla 460,86 puana ulaştı.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 1,95 artarak 7.673,08 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 değer kazanarak 7.308,67 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97'lik artışla 15.805,29 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,37'lik yükselişle 28.872,73 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,681 azalışla 1,066 seviyelerinde seyrediyor.