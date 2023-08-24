Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, Birleşik Krallık hariç düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 451,57 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 düşerek 15.621,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 7.214,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 28.072,12 puana indi. Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.333,63 puana çıktı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,322'lik azalışla 1,082 seviyesinde bulunuyor.