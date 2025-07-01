Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatırken ECB'nin Açıklamaları Ön Plana Çıktı

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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamlarken, ECB Başkanı Lagarde'ın enflasyon ve avro konusunda yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti. İngiltere hariç tüm büyük endeksler geriledi.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,21 değer kaybederek 540,25 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,99 azalarak 23.673,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 7.662,59 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 39.561,3 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,28 artışla 8.785,33 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1,177 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na odaklandı.

Programda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, avro para biriminin dolar karşısında değer kazanmasının Avro Bölgesi'nin ekonomik gücünün yansıması olduğunu söyledi.

Lagarde, bugün yüzde 2 olarak açıklanan Avro Bölgesi haziran ayı enflasyon oranına ilişkin, "Enflasyon konusunda görev başarıyla tamamlandı diyemiyorum ama hedefe ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ise politika faizinin aşağı yönlü bir eğilimde olduğunu belirterek, "Para politikası hala kısıtlayıcı ve bir süre daha böyle kalacak. Ancak bu sıkılık seviyesi zamanla azalacak." ifadesini kullandı.

Programa katılan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.??????????????

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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