Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 değer kaybıyla 580,67 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 azalarak 9.807,68, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 44.755,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 düşerek 8.232,49 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 24.041,62 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,51 artışla 1,165 oldu.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin en uzun süreli kapanmasının sona ermesine odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.