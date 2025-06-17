Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji arz endişeleri nedeniyle düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 542,26 puana geriledi.

Avrupa borsaları, düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,85 değer kaybederek 542,26 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 23.434,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 azalarak 7.683,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 39.387,22 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,46 değer kaybederek 8.834,03 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,152 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, bu durum Avrupa borsalarına da yansıdı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrası, İran'ın beklentilerin aksine Hürmüz Boğazı'nı kapatmaması ve petrol fiyatlarının kısmen geri çekilmesi piyasaları kısmen desteklemiş olsa da enerji fiyatlarına yönelik şartlar kırılganlığını koruyor.

Öte yandan, bu hafta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve İngiltere Merkez Bankasının politika faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Her iki bankanın da politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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