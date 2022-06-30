Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa'da piyasalar, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı. Avrupa'da piyasalar, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,50 değer kaybederek 407,20 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,96 azalarak 7.169,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,69 düşerek 12.7823,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,80 değer kaybıyla 5.922,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,47 gerileyerek 21.293,86 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,23'lük yükselişle 1,046 seviyesinde bulunuyor. AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Ekonomi Haberler

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