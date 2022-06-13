Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. ???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,41 değer kaybederek 412,52 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,53 azalarak 7.205,81 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,43 düşerek 13.427,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,67 değer kaybıyla 6.022,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,79 gerileyerek 21.918,04 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,63 azalarak 1,045 seviyesinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve faizlerin artma ihtimalini olumsuz karşıladı. AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Ekonomi Haberler

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