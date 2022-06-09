Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,36 değer kaybederek 434,38 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54 azalarak 7.476,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,71 düşerek 14.198,8 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 6.358,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 23.776,97 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,62 azalarak 1,065 seviyesinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve enflasyon kaygılarını olumsuz karşıladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi. ECB, temmuzda tahvil alımlarına son vereceğini ve aynı dönemde 25 baz puan faiz artışı planlandığını duyurdu. AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi England Almanya Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.