Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler

Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,28 değer kaybederek 442,88 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 azalarak 7.598,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 düşerek 14.556,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 değer kaybıyla 6.500,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 gerileyerek 24.366,19 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,01 artarak 1,07 seviyesinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve enflasyon kaygılarını olumsuz karşıladı. AB kurumları, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemede uzlaşı sağladı. Almanya'da fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 düştü. AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Almanya England Fransa Ekonomi Haberler

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