Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 değer kaybederek 441,37 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 azalarak 7.493,45 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 düşerek 13.970,82 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,24 değer kaybıyla 6.395,68 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,40 düşüşle 23.902,06 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,054 seviyesinde bulunuyor.