Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın son iş gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybıyla 523,55 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 8.245,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 8.001,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 18.557,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.660,38 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,80 azalarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı, nisanda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisine ilişkin yılın ilk yarısına ait raporunda, 2024-2025 ve 2026 yıllarını kapsayan büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı. Banka raporda yarı yaklaşık iki yıl süren zayıflık döneminin ardından ekonominin yavaş yavaş yükselişe geçtiğini öngördü.

Ülkede sanayi üretimi ise inşaat sektöründeki krizin etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü.

ABD'de ise tarım dışı istihdam, mayısta 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 4'e yükseldi.

Ülkede toptan eşya stokları, nisanda aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.