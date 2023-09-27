Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde düşüşle kapandı. Enflasyon ve zayıf ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artarken, ABD'deki bütçe gelişmeleri takip ediliyor. Euro/dolar paritesi ise gerileyerek 1,05 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kaybederek 446,91 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 düşerek 15.217,45 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,03 değer kaybederek 7.071,79 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 28.012,3 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 7.593,22 puana indi.

Analistler, enflasyon ve zayıf ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin endişe yarattığını dile getirirken, ABD'de federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongredeki gelişmeler takip ediliyor.

ABD'de Mortgage Bankalar Birliğinin verilerine göre, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,41 ile Aralık 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesi, TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,643 gerileyerek 1,05 seviyelerinde seyrediyor.