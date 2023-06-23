Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 değer kaybederek 453,14 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 düşüşle 15.829,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 7.163,42 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.461,87 puana indi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,73 gerileyerek 27.209,66 puan oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 20.56 itibarıyla yüzde 0,57 değer kaybıyla 1,0894 seviyelerinden işlem gördü. Öte yandan, Siemens Energy'nin hisselerinin, rüzgar türbini bölümündeki sorunlar nedeniyle yıl için kar tahmininin geri çekilmesinin ardından yüzde 37 değer kaybetmesi dikkati çekti.