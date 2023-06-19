Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif seyir izlerken, İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor. İngiltere'de 21 Haziran'da mayıs enflasyon verileri açıklanacak. BoE Para Politikası Kurulu ise 22 Haziran'da toplanacak. BoE'nin 25 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 değer kaybederek 462,04 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 16.201,2 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 7.314,05 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 7.588,48 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,39 gerileyerek 27.754,18 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,092 seviyelerinden işlem gördü.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif seyir izlerken, bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.
İngiltere'de 21 Haziran'da mayıs enflasyon verileri açıklanacak. BoE Para Politikası Kurulu ise 22 Haziran'da toplanacak. BoE'nin 25 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor.