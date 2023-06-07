Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde İtalya hariç düşüşle tamamladı. Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybederek 460,8 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşerek 15.960,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 7.202,79 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 7.624,34 puana indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 artarak 27.055,5 puana çıktı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,01 değer kazanarak 1,069 seviyelerinden işlem gördü. Almanya'da sanayi üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de konut fiyatları mayısta 11 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılı bütçesinin 189,3 milyar avro olmasını, ayrıca üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.