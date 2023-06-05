Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 459,93 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2'lik düşüşle 1,071 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 değer kaybederek 459,93 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 7.599,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 düşerek 15.963,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 7.200,91 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 gerileyerek 26.856,85 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,2'lik düşüşle 1,071 seviyesinde bulunuyor.