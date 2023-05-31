Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, ABD'deki borç tavanına ilişkin gelişmelerin ve beklentilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 değer kaybederek 451,58 puana geriledi.
Avrupa borsaları, ABD'deki borç tavanına ilişkin gelişmelerin ve beklentilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 değer kaybederek 451,58 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,54 düşerek 15.664,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybıyla 7.098,70 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 gerileyerek 26.051,33 puana indi.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 azalarak 7.446,14 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,755'lik düşüşle 1,065 seviyesinde bulunuyor.