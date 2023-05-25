Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

ABD'deki borç tavanı görüşmelerinin sonucuna ilişkin beklentilerin ve Almanya'nın teknik resesyona girmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü, ABD'deki borç tavanı görüşmelerinin sonucuna ilişkin beklentilerin ve Almanya'nın teknik resesyona girmesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak teknik olarak resesyona girdi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 456,16 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 15.793,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 7.229,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 26.408,00 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,74 azalarak 7.570,87 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,307'lik düşüşe 1,072 seviyesinde bulunuyor.