Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,24 değer kaybederek 461,08 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 azalarak 7.773,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,23 düşerek 15.726,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45 değer kaybıyla 7.383,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65 gerileyerek 26.630,09 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,19 artarak 1,1 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına odaklandı.
Avro Bölgesi'nde enflasyon, nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi.
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi