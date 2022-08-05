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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 değer kaybederek 435,72 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.439,74 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 düşerek 13.573,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 6.472,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 22.586,88 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,7 azalarak 1,017 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de güçlü gelen istihdam verisi, ABD Merkez Bankasının agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,6 gerilediğini bildirdi.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Almanya Fransa Ekonomi Haberler

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