Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

 - Güncelleme:

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 436,07 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalarak 7.409,11 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşerek 13.449,2 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 6.409,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 22.351,02 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,58 azalarak 1,02 seviyesinden işlem gördü.

G7 ülkeleri, Rusya'nın petrol gelirlerini kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Belçika, uygulanan ekonomik yaptırımlar çerçevesinde Rusların 50 milyar avronun üzerindeki fonunun dondurulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği, Almanya'nın bölgesel ısıtmayı desteklemek için hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk plana onay verdi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

England Almanya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title