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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa'da piyasalar, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

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Avrupa'da piyasalar, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 426,13 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 7.306,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 düşerek 13.096,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 6.211,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 gerileyerek 21.159,98 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,871'lik düşüşle 1,013 seviyesinde bulunuyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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