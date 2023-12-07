Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri takip ediliyor.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 kayıpla 469 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 16.621 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.489 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 30.307 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 10.217 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.422 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0770'de seyrediyor.

Avrupa'da, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2024'te toplamda 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülürken, bankanın martta yüzde 75 ihtimalle faizleri düşürmeye başlayacağı ve güvercin adımlar konusunda diğer merkez bankaları arasında başı çekeceği ifade ediliyor.

Faiz artırımlarına ilk başlayan merkez bankası olarak öne çıkan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey, dün ülkede faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu.

Bankanın Finansal İstikrar Raporu'nun ardından düzenlenen toplantıda konuşan Bailey, "Yüksek faiz oranlarının tam etkisi henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle ortaya çıkabilecek finansal istikrar risklerine karşı ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz." dedi.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyümenin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 0,4 azaldı.