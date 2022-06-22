Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,56 azalışla 402,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,71 değer kaybıyla 13.065 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 düşüşle 7.056 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 azalışla 5.858 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kaybıyla 21.632 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,37 azalışla 8.123 puanda bulunuyor. Dün, yüzde 0,2 yükselişle günü 1,0531 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 düşüşle 1,0475 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini aktardı. Enerji arz problemlerinin, Avrupa pay piyasalarındaki baskıyı artırdığını ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahinleşen para politikası tutumu ile tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen yeni araca ilişkin belirsizliklerin de satıcılı seyirde etkili olduğunu vurguladı. Analistler, bugün Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi. Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mayıs ayında İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,7 artışla beklentileri aşarken, yıllık ise yüzde 9,1 yükseldi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi İspanya Almanya England Ekonomi Haberler

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