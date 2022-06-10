Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler

Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalışla 430,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,73 değer kaybıyla 14.095 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 7.435 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.320 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 23.530 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,89 azalışla 8.633 puanda bulunuyor. Dün, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 1,0620'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0630 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün açıklanacak ABD'nin mayıs ayı enflasyon verileri öncesi tahvil piyasalarındaki hareketliliğin devam ettiğini, yükselen enflasyon ve merkez bankalarının para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerle pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artırımı sinyali verdi. Varlık alımlarının temmuzda biteceğini duyuran banka, enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi. Karar sonra basın açıklaması yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık faiz artırımının planlandığını, söz konusu artırımlara eylülde enflasyon tahminlerine göre devam edeceklerini belirterek, "Eylül tahminleri 2024 enflasyonunu yüzde 2,1 veya daha yüksek gösteriyorsa faiz artışı 25 baz puanın üzerinde olabilir." ifadelerini kullandı. Bugün de Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Almanya İspanya Ekonomi Haberler

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