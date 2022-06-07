Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin çok altında kalmasının ardından güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin çok altında kalmasının ardından güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 azalışla 442,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 14.549 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.602 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 azalışla 6.517 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 24.440 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 azalışla 8.824 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,0691'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının pay piyasalarında tedirginliğe neden olduğunu kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruduğunu ancak para piyasası fiyatlamalarına göre bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktardı.

Analistler, bugün İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Ayrıca, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri nisanda aylık yüzde 2,7 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

England Almanya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title