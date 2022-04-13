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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 455,3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 14.027 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 azalışla 7.568 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 6.522 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 azalışla 8.556 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 24.564 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD başta olmak üzere yükselişini sürdüren enflasyon verilerinin tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 7 artarak beklentileri aştı.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin şahin tonlu açıklamalarına devam ettiğini kaydeden analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin öne çıktığını söyledi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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