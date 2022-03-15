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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,18 azalışla 431, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 düşüşle 13.746 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.19 azalarak 7.108 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 6.286 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,89 azalışla 8.161 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,06 düşüle 23.178 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,7'lik yükselişle 1,1016 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde açıklanan yaptırımların ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararının fiyatlamalara dahil edilmesiyle piyasalarda oynaklık önemli boyutlara ulaştı.

Analistler, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde düzenlenecek NATO'nun Ortak Sefer Gücü Zirvesi'ne ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Haberler

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