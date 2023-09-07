Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 452,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.682 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.387 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.287 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 7.179 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 28.024 puanda bulunuyor.

Dün, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0727 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1,0710 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölgede enflasyon ve resesyon ikileminin varlığını korumaya devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Dün ECB Yönetim Kurulu üyeleri "şahin" tonlu açıklamalar yaparken, Klaas Knot, para piyasalarında eylül toplantısına dair fiyatlamalarda faiz artış ihtimalinin hafife alındığını düşündüğünü aktardı.

ECB Üyesi Peter Kazimir de enflasyonun "inatçı" bir şekilde yüksek kaldığını ve hedeflenen yüzde 2'lik seviyenin oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin İngiliz ekonomisinin görünümüne ve bankanın politikalarına ilişkin sorularını yanıtlayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bu yılın sonunda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini, mevcut faiz oranlarının halihazırda "döngünün zirvesine çok daha yakın" durumda olduğunu söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.