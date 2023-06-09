Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladıAçılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 459,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.959 puan oldu.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 459,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.959 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.590 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.204 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay bir seyirle 9.341 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 27.208 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,8 artışla günü 1,0785 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0770'de dengelendi.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesi risk iştahını destekliyor.

Analistler enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinde para politikalarına ilişkin öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre bölge ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralarak, teknik olarak resesyona girdi. Bölge geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,1 daralmıştı.

Öte yandan bölge ekonomisinin resesyona girmesine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalarda bir değişiklik olmazken, analistler, bankanın 15 Haziran'daki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

ECB'nin sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.