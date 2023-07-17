Avrupa Borsaları Çin'in Büyüme Verisiyle Düştü

Avrupa borsaları, Çin'in beklentinin altında gelen büyüme verisinin etkisiyle düşüşle tamamlandı. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,3 büyüdü ve beklentilerin altında kaldı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,04'lük bir yükselişle 1,1231 seviyesinde bulunuyor.