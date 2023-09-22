Avrupa borsaları, Birleşik Krallık hariç, düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Birleşik Krallık hariç düşüşle tamamladı.

Analistler, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde, Avrupa borsalarında, Birleşik Krallık hariç genel olarak değer kaybının yaşandığını ifade etti

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Analistler, dün, ABD'de açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 201 bin ile marttan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktararak, iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,51 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,20'yi aşarak Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kaybederek 453,26 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 düşerek 15.557,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 7.184,42 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 28.575,90 puana indi.

Öte yandan Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.683,91 puana yükseldi

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,1 yükselerek 1,066 seviyesinde bulunuyor.