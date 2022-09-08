Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 artışla 414,09 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.262,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 6.125,9 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 yükselerek 21.678,08 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybederek 12.904,32 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,39 düşerek 0,996 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti. İngiltere'de hane halkının enerji faturalarının toplamının yıllık en fazla 2 bin 500 sterlin olacak şekilde 2 yıl boyunca sabit tutulmasına karar verildi. Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker England Almanya Fransa Ekonomi Haberler

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