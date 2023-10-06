Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'da ise endekslerde yükselişler görüldü. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın altında seyrediyor. ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 442,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 15.146 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.480 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.020 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 27.612 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 artışla 1,0550 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0540'ta seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ABD'de hafta içinde açıklanan verilere göre iş gücü piyasasının yavaşladığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davrandığını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, ECB Üyesi Peter Kazimir, faizlerin zirveye geldiğinden emin oluncaya kadar bilanço ve diğer araçları şu anda kullanmamaları gerektiğini, enflasyondaki düşüşün bir miktar uzayabileceğini söyledi.

Öte yandan, Almanya'da dün açıklanan verilere göre, ağustosta dış ticaret fazlası 16,6 milyar dolarla beklentileri aşarken, fabrika siparişleri aylık yüzde 3,9 artışla tahminlerin üzerinde performans gösterdi.