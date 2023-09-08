Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Almanya'da açıklanan TÜFE verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 454,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.742 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 7.451 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.208 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.320 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 28.230 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,27 azalışla 1,0697 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1,0710 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine ilişkin artan endişelerle karışık bir seyir izlerken, Almanya'da yıllık enflasyonun beklentilere paralel olarak az da olsa yavaşlaması sonrası Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, Avrupa bölgesinde enflasyon ve resesyon ikileminin varlığını korumaya devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de toptan stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, Almanya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 arttığını bildirdi.