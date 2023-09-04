Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 arttı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma takip edilecek.

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 461,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 15.947 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.516 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.357 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.500 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 28.884 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,62 azalışla 1,0775 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1,0800 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini belirterek, ECB'nin faiz artışına ara verebileceğine ilişkin beklentilerin arttığını söyledi.

Bugün ECB Başkanı Lagarde ve Banka üyelerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, konuşmalardan alınacak sinyallerin, Banka'nın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, temmuzda dış ticaret fazlası 15,9 milyar avro ile beklentilerin altında kaldı.