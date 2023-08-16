Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 456,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 15.800 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 7.395 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.290 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 9.390 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 28.387 puanda bulunuyor. Küresel piyasalar dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri ile birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi. Bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi güçlü kalmaya devam ederken, yükseliş eğilimini sürdüren doğal gaz fiyatları, bölgede para politikasına yönelik belirsizliklerin artmasına neden oluyor. Öte yandan, İngiltere'de sıkı para politikası süreci devam ederken, yıllık enflasyon son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 6,9 ile değişkenlik göstermedi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.